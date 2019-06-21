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"Adalet Camisi" ibadete açıldı

Samsun İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi’nde 16 dönüm alana kurulu olan Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, çevre düzenlemesi İlkadım Belediyesi, inşaatı hayırsever Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt tarafından yaptırılan ‘Adalet Camisi’ törenle ibadete açıldı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:19
"Adalet Camisi" ibadete açıldı

Samsun İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi’nde 16 dönüm alana kurulu olan Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde, çevre düzenlemesi İlkadım Belediyesi, inşaatı hayırsever Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt tarafından yaptırılan ‘Adalet Camisi’ törenle ibadete açıldı.


Tören, Unkapanı Camii İmamı Numan Demirbaş tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış töreni öncesi Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt yaptığı konuşmasında, “Burayı keşfettiklerinde aile olarak bu eseri buraya yapmaya karar verdik. Bu Adalet Camimiz çok görkemli ve çok büyük değil ama buradaki lüzumlu olması ve ihtiyacı çok büyüktür. Esasen maddi değerinin çok fazla anlamı olduğunu zannetmiyorum. Bu eseri bize ’yap’ diyenlere, bizden böyle bir hayır yapmamızı isteyenlere, adaletçilere, bilhassa Cumhuriyet Başsavcımız Ahmet Bey’e çok teşekkür ediyorum. Parası olan parayı verir, o kadar mesele değil ama esas mesele düşünmek, düşüncedir. Ahmet Bey çok iyi bir yere imza attı" dedi.


Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz yaptığı konuşmasında, "Bu işin yürütücüsü, tamamlayıcısı, her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz, çok da sevdiğimiz iş insanı ağabeyimiz Cemal Yeşilyurt’tur. Kendisine teşekkür ediyorum. Burada ’dağ başı’ gibi tabir edilen bu noktada bir tesisin hizmete sunuluşunun ancak kullanılmaya başladıktan sonra ne kadar anlamlı olduğu görüldü" diye konuştu.


Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Çıtlak da cezaevi personelinin, vatandaşların, tutuklu ve hükümlü yakınlarının kullanacağı caminin ve sosyal donatıların çok değerli bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Hayırlı olsun. Cemal Yeşilyurt ağabeyimize de çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Vali Osman Kaymak ise konuşmasında şunları kaydetti:


“Bugün gerçekten güzel bir programda bulunuyoruz. Öncelikle Adalet Camimiz hayırlı uğurlu olsun. Camimizi kazandıran vesile olan Cemal Yeşilyurt amcamızdan ve ailesinden Allah razı olsun. Yeşilyurt ailesi Samsun’da hayır işlerinde en önde giden bir ailedir. Gerçekten Samsun’a değer katıyorlar. Allah hayırlarını kabul etsin. Bir hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Cumhuriyet Başsavcımız ve Adalet Komisyon Başkanımız bu hayra vesile oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki burada ibadet edildiği müddetçe onlarında amel defterlerine yazılacaktır. Malumlarınız Başsavcımız Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına atandılar. Kendilerine yeni görev yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Biz kendileri ile tanışmaktan ve çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Burada ibadet yapacak insanlarımızın ibadetlerini Allah kabul etsin diyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”


Konuşmaların ardından katkılarından dolayı günün anısına Yeşilyurt Demir Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Cemal Yeşilyurt’a Vali Osman Kaymak tarafından teşekkür belgesi verildi. Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına Samsun T Tipi Kapalı İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan Bandırma Vapuru maketini Vali Osman Kaymak ve diğer protokol üyelerine hediye etti.


Daha sonra İlkadım ilçesi Çatkaya Mahallesi’nde bulunan ‘Adalet Camisi’nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesilerek ibadete açıldı.


Programa ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Adalet Komisyon Başkanı Kemal Alver, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ünsal Ağaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İl Müftüsü Veysel Çakı, iş insanları koruma infaz memurları ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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