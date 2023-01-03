  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adalet Bakanlığı'ndan hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge!
Gündem

Adalet Bakanlığı'ndan hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge!

Adalet Bakanlığı hasta, yaşlı ve sakat hükümlüler için bir gengelge yayımladı. Genelgeye göre tespit edilen bu kişilerin cezaları hafifletilecek veya kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 12:46:00 -
Adalet Bakanlığı'ndan hasta ve yaşlı hükümlüler için genelge!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla “Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması Hakkında İşlemler” başlıklı genelge yayımlandı.

Genelge, Cumhurbaşkanının Anayasa’nın 104. Maddesi kapsamındaki cezaların hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler hükümlülerin talebi olmadan resen de başlatılabilecek.

Genelgeye göre Adli Tıp Kurumu sadece sürekli hastalık, sakatlık ve kocama halinin bulunup bulunmadığını tespit etmekle yetinecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23