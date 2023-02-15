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Gündem Adalet Bakanlığından deprem yalancılarına cevap!
Gündem

Adalet Bakanlığından deprem yalancılarına cevap!

Adalet Bakanlığı, ülkede meydana gelen depremlerle ilgili gündemde yer alan, "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:34:00 -
Adalet Bakanlığından deprem yalancılarına cevap!

Adalet Bakanlığı, ülkede meydana gelen depremlerle ilgili gündemde yer alan, "Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, depremlerin ardından çalışmaların uzman ekiplerce devam ettiği ve konunun titizlikle takip edildiği aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında 'Deliller toplanmadan enkazlar kaldırılıyor' şeklinde yer alan haberler ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 06.02.2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından bugüne kadar 478 Cumhuriyet savcısı geçici yetki ile deprem bölgesindeki il ve ilçelerde görevlendirilmiştir. Depremin ardından yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti amacıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.
Bu soruşturmalar kapsamında arama-kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir. Bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır."

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