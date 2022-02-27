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Gündem Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları başlıyor
Gündem

Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa personel alımının 1 Mart 2022'de başlayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 11:12:00 -
Adalet Bakanlığı'na personel sınav başvuruları başlıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022'de başlıyor" dedi.

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Adalet Bakanlığı'na 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Adalet Bakanlığı'nda çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

 

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