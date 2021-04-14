Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alımlarda çeşitli görevlerde çalışacak çok sayıda personel istihdam edilecek. Alımlar için başvurusunu tamamlayan adaylar, Adalet Bakanlığı’nın personel alımına ilişkin yapacağı açıklamaları takip ediyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı bünyesine en son yapılan personel alımı sürecinde sonuçlar, başvuruların yapılmasının ardından geçen 2 haftanın sonunda belli olmuştu.

Bu alım sürecinde ise Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının nisan ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyordu. Adalet Bakanlığı’ndan personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre; 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.