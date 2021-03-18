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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları

Adalet Bakanlığı kura sonuçları | Adalet Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapanların merakla beklediği kura çekimi 17 Mart'ta gerçekleşti. İş başvurusunda bulunanlar kurada isimlerinin çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Kurada isimleri çıkanların evraklarını 18-24 Mart tarihlerinde teslim etmesi gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-18 08:53:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları | Adalet Bakanlığı 1442 personel alımı başvuruları 8 Mart'ta sona erdi. Başvuru yapanların merakla beklediği kura çekimi 17 Mart'ta gerçekleşti. Başvuru yapanlar kura sonuçlarını merak ediyor. İşte, Adalet Bakanlığı kura sonuçları...

Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları

Adalet Bakanlığı personel alımı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçlar Adalet Bakanlığı tarafından ilan edildi. Kurada isimleri çıkanlar evraklarını 18-24 Mart tarihleri arasında teslim etmeleri gerekiyor.

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