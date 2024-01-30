Adalet Bakanlığı ortaya çıkardı: 2 milyar dolarlık vurgun!

ABD Adalet Bakanlığı, yatırımcıları 1.9 milyar dolar dolandırdığı iddia edilen biri Avustralyalı ve ikisi ABD’li 3 kişiyi büyük bir dolandırıcılık sistemi kurmakla suçluyor.

Sam Lee adındaki Avustralyalının HyperFund adındaki şirketi kurduğu belirtilirken Rodney Burton ve Brenda Chunga adlı iki Amerikalının da tanıtım ve pazarlamayla ilgilendiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan dava savcısı Erek L. Barron, “Bu çok büyük bir dolandırıcılık. İnanılmaz boyutları var. İster kripto ister diğer finansal araçlarla yapılmış olsun… İnanılmayacak kadar büyük ve sanırım iddiaların hepsi doğru” dedi.

Dolandırıcılık sistemi aslında daha önce birçok kripto şemasında gördüğümüz cinsten… Kurucular, HyperFund şirketine para yatıranlara günlük %0.5 ilâ %1 arasında faiz verme vaadinde bulundular.

Şirket yöneticileri ve pazarlamadan sorumlu kişiler, yatırım alırken, gelirlerin büyük bölümünün aslında var olmayan madencilik faaliyetlerinden geldiği yalanını söylediler. Çok büyük madencilik faaliyetlerinin olduğu belirtilirken yatırımcıların aklı da bu şekilde çelinmiş oldu.

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Haziran 2020’den Kasım 2022’ye kadar yatırımcılardan para toplamaya devam eden şirketin ise Temmuz 2021 itibarıyla, platformdan çekim işlemlerini durdurduğu ifade edildi.

HyperFund şirketinin ayrıca HyperTech, HyperCapital, HyperVerse ve HyperNation isimlerini de kullandığı belirtildi.

Adalet Bakanlığı ayrıca konuyla ilgili bir de uyarı yaptı ve bir yatırımın gerçek olamayacak kadar iyi olması halinde bunun büyük ihtimalle bir dolandırıcılık olmasından şüphelenilmesi gerektiği kaydedildi.

Şüphelilerden birinin suçunu itiraf ettiği bilgisi verilirken, 3’lünün 5’er yıl hapis alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.