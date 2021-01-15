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Gündem Adalet Bakanlığı izin verdi! Ankara Barosu için şimdi hesap vakti
Gündem

Adalet Bakanlığı izin verdi! Ankara Barosu için şimdi hesap vakti

Adalet Bakanlığı tarafından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında soruşturma izni verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 12:02:00 -
Adalet Bakanlığı izin verdi! Ankara Barosu için şimdi hesap vakti

Ankara Barosu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, 24 Nisan'da Ankara Hacı Bayram Camisi'nde verdiği "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesine ilişkin 26 Nisan'da açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan" resen soruşturma başlatmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yanı sıra bazı kurum ve kişiler de baro hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine savcılık, Ankara Barosu'nun 11 yönetim kurulu üyesinden yazılı savunma istedi. Baro yönetimi de ortak savunmayı savcılığa gönderdi.

Bu aşamadan sonra savcılığın, baro başkanı dahil 11 baro yöneticisini ifadeye çağıracağı, bu işlemden sonra dava açılıp açılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

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