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Gündem Adalet Bakanlığı İnfaz koruma memuru alımları ne zaman?
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Adalet Bakanlığı İnfaz koruma memuru alımları ne zaman?

İnfaz koruma memuru alım şartlarında, asgari olarak erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm boy şartı aranmaktadır. KPSS puan şartıyla yapılan infaz koruma memuru (gardiyan) alımları 2020 yılında olacak mı? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:20:00 -
Adalet Bakanlığı İnfaz koruma memuru alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı rakamlara göre Bakanlık kadrolarına 15 bin personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Geçtiğimiz yılın son aylarında alımlarda, 15 bin personelin 2700'ü hakim, savcı, icra müdürü, icra müdür yardımcısı gibi kadrolar için gerçekleştirildi. Geriye kalan Adalet Bakanlığı 12.300 personel istihdamının ne kadarının İnfaz Koruma Memuru kadroları için yapılacağı merak konusu oldu. Ancak önceki yılın verileri incelendiğinde, (Yarı yarıya alım gerçekleşmişti) 2020 yılında 6 binin üzerinde infaz koruma memur alımı yapılabilir. 

Türkiye'de bulunan cezaevlerinin sayısı ve mahkum sayısı göz önüne getirildiğinde mahkum sayısı, olması gereken kapasiteden fazlaydı. Son çıkan infaz indirimi yasasının ardından yaşanacak gelişmelere göre yeni sayılar belirlenecek. Mahkum-Cezaevi Kapasitesi oranı ve dolayısıyla yapılacak olan yeni cezaevleri, infaz koruma memuru alımlarında önemli bir yeri olacak.

İnfaz koruma memuru alımları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül son yaptığı açıklamada onay aldıkça personel alım ilanlarını açıklayacaklarını belirtti. Bakan Gül, infaz koruma memuru alımı yapacaklarını da ifade etti. Strateji ve Bütçe ile Maliye'den onay aldıktan sonra ilana çıkacaklarını söyleyen Bakan Gül, hem infaz koruma memuru hem de adliye personeli alımını onay aldıkça yapacaklarını belirtmişti.

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