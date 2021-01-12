Adalet Bakanlığı, ocak ayında 6 bin İnfaz Koruma Memuru yani gardiyan alımı gerçekleştirecek. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün yaptığı açıklamada, ilk memur alım ilanları 2021 yılının ocak ayında yayınlanmaya başlayacağı belirtildi.

2021 yılında yapılacak memur alımı ile ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adaylara müjdeli haberi açıkladı. Bakanlık her yıl memur, sözleşmeli personel ve daimi işçi alımlarına devam ediyor. Bu alımlar yıl bazında 10 binlere kadar ulaşmaktadır. Yeni alımlara ocak ayında başlayacaklarını belirten Bakan Gül, infaz koruma memuru yani gardiyan alımları için yeşil ışığı yaktı. Peki, Adalet Bakanlığı 2021 memur alımları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı gardiyan alımları ne zaman?

2021 yılı gardiyan alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ilk memur alımlarının 2021 yılının ocak ayında yayımlanacağını söyledi. 2021 yılı içerisinde 6 bin İnfaz Koruma Memuru yani Gardiyan alınması beklenmektedir.