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Aktüel Adalet Bakanlığı duyuru yayınladı! Depremde yıkılan binalarla ilgili flaş adım
Aktüel

Adalet Bakanlığı duyuru yayınladı! Depremde yıkılan binalarla ilgili flaş adım

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen şehirlerde yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını talep etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:20:00 - 2023-02-11 12:45:29
Adalet Bakanlığı duyuru yayınladı! Depremde yıkılan binalarla ilgili flaş adım

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen illerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına duyuru yayınlayarak, yıkılan binalarla ilgili Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulmasını istedi.

Duyuruda, soruşturmaların selameti bakımından binalarla ilgili delil toplama işlemlerinin ve şüphelilerle ilgili koruma tedbirlerinin süratle yerine getirilmesi vurgulandı.

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