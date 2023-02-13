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Gündem Adalet Bakanlığı duyurdu! Yıkılan binalarla ilgili yeni gelişme
Gündem

Adalet Bakanlığı duyurdu! Yıkılan binalarla ilgili yeni gelişme

Adalet Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde depremde yıkılan binalarla ilgili o ilin Başsavcılıkları tarafından resen başlatılan ve titizlikle yürütülen soruşturmalarda 163 şüphelinin sorumlulukları tespit edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 19:11:00 - 2023-02-13 19:13:52
Adalet Bakanlığı duyurdu! Yıkılan binalarla ilgili yeni gelişme

Bakanlıkça yapılan bilgilendirmeye göre; yıkılan binalarla ilgili şüphelilerden 8’sı tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı, 48’si gözaltında bulunuyor, 7’si hakkında yakalama kararı bulunuyor, 70'i hakkında da gözaltına alma çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerden 8'i öldü

Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin öldüğü tespit edilirken, 12 kişi ifadelerine müteakip serbest bırakıldı ve 8 şüpheli hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılıklarınca değerlendirmeler devam etmektedir.

Hırsızlık ve yağma suçuyla ilgili bilgi

Öte yandan, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarına ilişkin ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 232 olayla ilgili olarak soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, soruşturmalar kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.

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