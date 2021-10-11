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Gündem Adalet Bakanlığı duyurdu! Bin alım yapılacak
Gündem

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bin alım yapılacak

Adalet Bakanlığı, 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:40:00 -
Adalet Bakanlığı duyurdu! Bin alım yapılacak

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.

Başvurular ÖSYM'den yapılacak

Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.

Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

 

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