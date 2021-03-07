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Ekonomi Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, nerden yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihleri
Ekonomi

Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, nerden yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı, Ceza ve evkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere İstanbul, Ankara, Denizli ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihleri ne zaman? Adalet Bakanlığı alımları nereden yapılacak? Adalet Bakanlı alımı şartları neler? İşte Kamu personel alımları Adalet Bakanlığı iş başvurusu.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:41:00 - 2021-03-07 16:42:05
Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, nerden yapılacak? Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihleri

Adalet  Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE)  bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza  İnfaz  Kurumları ve Tutukevleri  Eğitim Merkezleri’nde  istihdam edilmek üzere; 4857 sayılı İş Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında  Uygulanacak Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  hükümleri  çerçevesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacak 58 temizlik görevlisi (EK-1) sürekli işçi alımı yapılacaktır.

adalet bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı alım şartları neler?

1. Genel Şartlar

1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.  İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,

4.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,

5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

7. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

b) Affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel  hayata  ve  hayatın  gizli  alanına  ve  cinsel  dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya uyarıcı  madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,

c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa  karşı  suçlar  ile  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  suçlarından  dolayı  hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

8.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

9. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde  adayın  hiçbir  başvurusu  kabul edilmeyecektir.

10.  İlan  tarihi  itibarıyla  başvuru  yapılmak  istenilen  kadronun  bulunduğu  ilde  ikamet ediyor olmak,

11.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında  Yönetmelik’in  5’inci  maddesine  göre  işe  göndermede  öncelikli  olan  adaylar  için;  bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

12.  İşe alınacak işçilerin  deneme  süresi  altmış gün  olup, deneme  süresi  içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

13. İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, sınav ve iş başvuru sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14. İlan tarihi itibarıyla ilanda belirlenen öğrenim durumundan mezun olmak,

15. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan unvanın gerektirdiği genel ve özel şartlara haiz olmak gerekmektedir.

16.  İşe  başladıktan  sonra  2  yıl  içerisinde  sağlık  durumu  atandığı  unvanda  işçi  olarak çalışmaya   elverişli   olmadığı   sağlık   kurulu   raporu   ile   belirlenenlerin   sözleşmeleri   kurum tarafından fesih edilebilir.

17. Personel, ihtiyaç halinde ilanı veren kurumun diğer birimlerinde de görevlendirilebilir.

Adalet Bakanlığı personel alımları başvuru yaşı kaç?

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,

2.  İlan  tarihi  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak  (4  Mart  1986  ve  sonrası  doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),

3. Sağlık durumu yönünden:

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun  bulunmadığına  dair  Sağlık  Bakanlığına  bağlı  tam  teşekküllü  Devlet  hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Adalet Bakanlığı alımları ne zaman, nereden yapılacak?

Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  04/03/2021  -  08/03/2021 tarihleri   arasında   online   olarak   yapılacaktır.   (Şahsen,   posta   veya   e-posta   yoluyla   yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Adalet Bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı alımları

Adalet Bakanlığı alım ilan detayları için tıklayın

Adalet Bakanlığı alım şartları için tıklayın

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