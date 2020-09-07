Adalet Bakanlığı alımları araştırılan konular arasında. Kamu kurumlar KPSS puanı ile personel almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavlarının ilki KPSS lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavı yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusu yapacak adaylar bir yandan KPSS sınavına girerken bir yandan da kamu alım haberlerin yakından takip ediyor. Kamu personel alımları iş ilanları Resmi Gazete, Basın İlan Kurumu, İŞKUR ve Devlet Personel Başkanlığının internet sitelerinde yayınlanmakta. Son kamu alımı iş ilanlarına bakılacak olunursa Adalet Bakanlığı da kimyager, laborant, sağlık teknikeri, aşçı başta olmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı alımları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alım başvuru şartlarına ilişkin detaylar.

Adalet Bakanlığı personel alım şartları

Adalet Bakanlığı alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurmasından sonra Adalet Bakanlığı iş başvurusunda bulunacaklar Adalet Bakanlığı alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin başvuru tarihini açıkladı.

Adalet Bakanlığı hangi branşta personel alımı yapıyor?