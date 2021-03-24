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Gündem Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Gündem

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevi izinlerine çıkan vatandaşların izinlerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Peki, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:38:00 -
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sürecince açık cezaevinde kalan vatandaşlar ev iznine çıkarılmıştı. Peki, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

2021 mart ayı açık cezaevi izinlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Salgın sürecinde açık cezaevi izinlerine çıkan vatandaşların izinlerinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevi izinleri ne zamana uzatıldı?

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle izne çıkarılan mahkumların 31 Mart tarihinde açık cezaevi izinleri sona erecek. 31 Mart tarihinde cezaevlerine dönecek olan mahkumların söz konusu izin sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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