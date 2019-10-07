0553 313 94 23

Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından ilana dair detaylar merak ediliyor. Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

07 Ekim 2019 Pazartesi 17:27
Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı yapacağını duyurdu. Duyurunun ardından ilana dair detaylar merak ediliyor. Bakanlık, yazılı ve sözlü sınavla 5-9'uncu dereceli kadrolara 700 icra müdür ve icra müdür yardımcısı alımı yapıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sınav başvuruları 7-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapılacak. Posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Sınava girecek adaylar söz konusu tarihler arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan e-işlemler bölümündeki ödemeler alanından, kredi kartı veya banka kartı ile ÖSYM adına 216 TL sınav ücreti yatıracak.

Geç başvuru tarihi olarak belirlenen 27 Kasım'da başvuru yapacak adayların ise 324 TL ödemesi gerekecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasından gerçekleştirilebilecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamayacak.

Sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu tamamlayan adaylara ÖSYM tarafından adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması, tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınav görevlileri ÖSYM tarafından atanacak.

Adalet Bakanlığı icra memurluğu sınavı ne zaman yapılacak? 

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bunların içerisinde 700 icra müdür ve müdür yardımcısı alımları da bulunuyor. Yoğun ilgi gören icra müdürlüğü sınavı ÖSYM tarafından 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adalet Bakanlığı icra memurluğu sınavı başvuru şartları ne?

Adayların ;

- yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları (doğum tarihleri 1 Ocak 1984 ve daha sonra olanlar),

-hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmaları gerekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:27
  1. Ankara
  2. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı başvurusu nasıl yapılır?
  3. adalet bakanlığı icra memuru alımı
  4. adalet bakanlığı 700 icra memuru alımı
  5. Adalet Bakanlığı icra memurluğu sınavı ne zaman yapılacak?
  6. icra memurluğu sınavı başvuru şartları ne?
  7. icra memurluğu nasıl başvurulur
  8. icra memurluğu sınavı
  9. icra memuru nasıl olunur

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan açıkladı: Sırbistan'daTürk firma sayısı 800'ü geçti
    1. Erdoğan açıkladı: Sırbistan'daTürk..
    2. Çobanbey nerede?
    3. İnanılmaz anlar! Fırlatılan füze yolcu..
    4. Adalet Bakanlığı 700 icra memuru alımı..
    5. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel..
    6. Yeni parti kuracak olan Öztürk..
    7. İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe'..
    8. Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Barış..
    9. Göbek deliği iltihabı hangi bölüm..
    10. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    11. Evde elma sirkesi nasıl yapılır? Elma..
    12. Dr. Küzeci'den Irak'taki olaylara..
    13. İstanbul'da göçmen kaçakçılığı..
    14. ABD'li generalden Suriye itirafı:..
    15. Ufuk Uras’tan Davutoğlu ile ilgili..
    16. BM'den operasyon açıklaması
    17. Topuk dikeni için hangi doktora gitmek..
    18. Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?
    19. Başkan Erdoğan duyurdu! Resmen açılıyor
    20. Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ile..
    21. Başkan Erdoğan'dan sigara yasağı..
    22. Türkiye son sürat ilerliyor! İşte uzay..
    23. Doğu Perinçek'ten Barış Pınarı..
    24. Kadınlarda emekli olma şartları..
    25. UEFA'dan Türk hakeme görev
    26. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa..
    27. Fanatik Yahudilerden zeytin ağacı..
    28. Washington Post yazarı Brian Klaas'tan..
    29. Türkiye'ye operasyon desteği: Biz..
    30. Akhisarspor'da Hadzic geri dönüyor
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    İran'dan skandal Türkiye açıklaması!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı