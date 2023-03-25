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Aktüel Adalet Bakanlığı 18 bin 200 personel alımı yapacak!
Aktüel

Adalet Bakanlığı 18 bin 200 personel alımı yapacak!

Yeniakit Publisher
2023-03-25 20:39:00 - 2023-03-25 20:40:01

Depremzedelerle iftar yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını, ilerleyen günlerde ilanların yayımlanacağını bildirdi.

Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Ankara'daki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen depremzedelerle iftar yaptı.

İftarda konuşan Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremlerin ardından yaraların sarılması için yapılanları anlatan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni konutlara ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, şu ana kadar 17 bin konutun temelinin atıldığını, haziran sonuna kadar yıkılmış bütün konutların temelinin atılacağını söyledi. Bekir Bozdağ, 2024'ün haziran ayına kadar evi yıkılan vatandaşlara konutlarını teslim edeceklerini kaydetti.

Depreme dayanıklı konutlar yapılacağını belirten Bozdağ, sosyal alanlarla birlikte yeni şehirler, uydu şehirler oluşturulacağını dile getirdi.
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"Derdimiz yaraları hızlıca sarmak"

Daha önceki depremlerin ardından yeni konutların bazılarının vaktinden önce, bazılarının da vaktinde teslim edildiğini vurgulayan Bozdağ, verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Seçimleri o nedenle öne aldı. Türkiye, 'Seçim oldu, olacak. Şu oldu, bu oldu.' tartışmalarıyla zaman kaybetmesin, hemen önümüze bakalım, işimize koyulalım, yarınımıza bakalım, geleceğimize bakalım, geleceğimizi inşa etmek için ne yapılacak, onun peşinden koşalım, gecemizi gündüzümüze katarak gayretle yolumuza devam edelim diye aldık. Derdimiz yaraları hızlıca sarmak. Derdimiz insanları yeni konutlara hızlıca kavuşturmak. Derdimiz en iyi şartları insanlarımıza en kısa sürede sunmaktır. Hızlıca temelleri atıyoruz, onu da eleştiriyorlar. Hızlı çalışıyorsunuz, doğru çalışıyorsunuz eleştiriyorlar, hemen işi yapıyorsunuz eleştiriyorlar, bekleseniz onu da eleştiriyorlar. Ne yaparsak ona bir kulp takma gayretini her yerde görüyoruz."

Depremlerin ardından adli hizmetlerin aksamaması için Adalet Bakanlığınca yapılanları anlatan Bozdağ, yaklaşık 5 bin personelin gönüllü olarak bölgede görevlendirildiğini bildirdi. Bekir Bozdağ, depremi yaşadığı halde bölgede görev yapan personele teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik soruşturmalar hakkında da bilgi veren Bozdağ, "Hiçbir delilin karartılmasına izin verilmemiştir. Hiçbir enkaz delil toplanmadan kaldırılmamıştır. Soruşturmaların etkin ve netice alıcı şekilde yürütülmesi içi deprem suçları soruşturma bürolarını kurduk ve buradan soruşturmaların etkin şekilde yürüdüğünü ifade etmek isterim" dedi.

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız"

Deprem bölgelerinde 6 Şubat'tan itibaren adli sürelerin durdurulduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bazı adliyelerimiz deprem öncesi döneme dönecekler, süre uzatımı yapmayacağız. Bunlar Diyarbakır, Adana, Kilis, Osmaniye, Nurdağı ve İslahiye hariç Gaziantep merkez ve ilçeleri olmak üzere buralarda uzatmaya gitmeyeceğiz. Diğer illerde de ilçe bazlı değerlendirme yapacağız. Örneğin Hatay'ın merkezini uzatacağız ancak ilçelerinin bir kısmını uzatıp bir kısmı devam edecek. Malatya merkez, Kahramanmaraş merkez, Adıyaman merkezde süreleri uzatacağız, ilçeleri özel değerlendireceğiz. Bazı ilçelerde süreler uzamayacaktır."

Adalet Bakanlığının yeni personel alımı yapacağını da ifade eden Bozdağ, "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz. Yakında bunların mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartları Bakanlığımız tarafından ilan edilecektir." bilgisini paylaştı.

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