  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak
Aktüel

Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:35:09 -
Adalet Bakanlığı 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı.

İlana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için "İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler
Gündem

Prof.Dr. Cengiz Tomar'dan Arap kanalında tokat gibi sözler

Ortadoğu uzmanı Prof.Dr. Cengiz Tomar, Arap televizyonunda Türkiye aleyhine yapılan konuşmalar sonrası Hafter ve Mısır yanlısı konuklara ser..
S..tir git 'Dimokratia'
Dünya

S..tir git 'Dimokratia'

Yunanistan'da yayınlanan Dimokratia gazetesi bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakarette bulundu. Yunan gazetesin..
ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi
Dünya

ABD’den Türkiye’ye karşı yeni hamle! Tarih verildi

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a arka çıkan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye karşıtı yeni bir hamle yapacak.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı