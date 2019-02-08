Adalet Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdüülhamit Gül, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
08 Şubat 2019 Cuma 11:55
Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;
Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir.
Suudi Arabistan'ın işbirliğine kapalı olması olayın aydınlatılmasını önlemektedir.
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