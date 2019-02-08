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Adalet Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Adalet Bakanı Abdüülhamit Gül, BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

08 Şubat 2019 Cuma 11:55
Adalet Bakanı'ndan Kaşıkçı açıklaması

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir.

Suudi Arabistan'ın işbirliğine kapalı olması olayın aydınlatılmasını önlemektedir.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:55
  1. Adalet Bakanı Abdüülhamit Gül
  2. cemal kaşıkçı

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