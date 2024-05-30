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Gündem Adalet Bakanı'ndan İzmir Adliyesi açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti
Gündem

Adalet Bakanı'ndan İzmir Adliyesi açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti

Yeniakit Publisher
2024-05-30 13:23:00 - 2024-05-30 13:28:37
Adalet Bakanı'ndan İzmir Adliyesi açıklaması! Görüntüler tepki çekmişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, silahların önünde poz veren İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak; İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç ayrıca İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı'nın yetkisinin sonlandırıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklaması şöyle:

YETKİSİ SONLANDIRILDI

"Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.
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Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

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