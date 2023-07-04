  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri şoka uğrayacak! Akaryakıt fiyatlarına çok ama çok büyük zam

Bakan Yerlikaya PKK'ya vurulan darbeyi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Deprem bölgesinde çalışan öğretmenler için kritik karar

BAE devinden flaş karar! Türkiye'de arayışa geçtiler

İstanbul’un barajları alarm veriyor! Son 9 yılın en düşük seviyesi

Altın yatırımcısının yüzü gülüyor! İlk altı ayda kazanç yüzde 46; Yıl sonu tahmini rekor seviyede

Ucu kimlere değecek... İnce'ye kaset kumpası: İkinci iddianame hazırlanıyor Muharrem İnce neden suskun

Meta'dan Twitter'a rakip! Bu hafta geliyor

Fransa'daki olaylar Brüksel ve İsviçre'nin ardından o ülkeye de sıçradı

En çok İHA’ya sahip ülkeler belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Gündem Adalet Bakanı’ndan flaş kira zammı açıklaması
Gündem

Adalet Bakanı’ndan flaş kira zammı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-04 12:38:00 -
Adalet Bakanı’ndan flaş kira zammı açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konutlardaki kira artış oranına ilişkin olarak yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağını söyledi. Bakan Tunç "Tahliye davaları artmış olabilir. Ev sahibi, kirayı artıramadığı için tahliye yoluna başvurmuş olabilir. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor" dedi.

Fahiş kira artışları ve kiracı ile ev sahibi arasındaki ihtilafa ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Zam konusunda yüzde 25 sınırı var. Sözleşme olduğu için yüzde 25’i geçemez." diyerek geçtiği takdirde hukuki ihtilaf olacağını söyledi.

Selçuk Böke'nin haberine göre, bakan Tunç "Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin” açıklamasını yaptı. Tahliye davalarının artmasına yönelik ise Tunç,” Tahliye davaları artmış olabilir. Ev sahibi, kirayı artıramadığı için tahliye yoluna başvurmuş olabilir. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor” dedi.

ERDOĞAN SINIRI BELİRLEMİŞTİ

Dünkü kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Son 21 yıldır kararlılıkla sürdürdüğümüz; halkımızı enflasyona ezdirmeme prensibimize bugün de sahip çıkıyoruz. Özellikle toplumumuzun kırılgan kesimlerini hayat pahalılığının etkilerinden korumaya çalışıyoruz. Fahiş Kira artışlarına karşı geçen sene devreye aldığımız üst sınır uygulaması bu tedbirlerden biriydi. Konut kira sözleşmelerinde artırım oranı yüzde 25 ile sınırlandırılmıştır. Temmuz ayında yenilenecek konut kira sözleşmeleri için de aynı sınır uygulanmaya devam edecektir." dedi.

Kiralık evde rüzgar tersine döndü! Ev sahipleri karar değiştirdi
Kiralık evde rüzgar tersine döndü! Ev sahipleri karar değiştirdi

Ekonomi

Kiralık evde rüzgar tersine döndü! Ev sahipleri karar değiştirdi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de ayrılık
Fenerbahçe'de ayrılık

Spor

Fenerbahçe'de ayrılık

Kiracıları sevindirecek haber geldi! Bayram edecekler
Kiracıları sevindirecek haber geldi! Bayram edecekler

Gündem

Kiracıları sevindirecek haber geldi! Bayram edecekler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23