  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan Ceren Özdemir’in katiline ilişkin iddialara yalanlama
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan Ceren Özdemir’in katiline ilişkin iddialara yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-09-01 22:10:00 -
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan Ceren Özdemir’in katiline ilişkin iddialara yalanlama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu’da evinin önünde Ceren Özdemir’i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Tunç, “Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir” dedi.

Yalanı yayan yayın kuruluşlarına yönelik hukuki süreç başlatıldı

Bakan Tunç, asılsız iddiaları ortaya atan yayın organlarına yönelik olarak da, “Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23