Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan Ceren Özdemir’in katiline ilişkin iddialara yalanlama

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Tunç, “Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu gerçek bilinmesine rağmen; kamuoyumuzda infiale sebep olabilecek bu asılsız iddianın adli yılın açıldığı bugün ortaya atılmış olması adalete duyulan güveni sarsmaya yönelik bir girişimdir. En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon; en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir” dedi.

Yalanı yayan yayın kuruluşlarına yönelik hukuki süreç başlatıldı

Bakan Tunç, asılsız iddiaları ortaya atan yayın organlarına yönelik olarak da, “Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.