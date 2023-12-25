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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan terör propagandası uyarısı
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan terör propagandası uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-25 23:44:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan terör propagandası uyarısı

Sosyal medya ortamında provokasyon peşinde koşanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, taviz verilmeyeceğini söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyen şahıslara asla taviz verilmeyecektir” dedi.

Bakan Tunç, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehit ailelerimize yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan, terör propagandası yapan, suç ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunu işleyenler hakkında gerekli adli soruşturmalar cumhuriyet başsavcılıklarımız tarafından titizlikle yürütülmekte olup, sıfatı ne olursa olsun bu tür eylemlere tevessül eden şahıslara asla taviz verilmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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