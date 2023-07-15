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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan cezaevleri hakkında af açıklaması!
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan cezaevleri hakkında af açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-07-15 17:20:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan cezaevleri hakkında af açıklaması!

Açık cezaevi izinlerinde son durum mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af ve açık cezaevi izinleri konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Tunç'un açıklaması sonrası "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı?" sorularını gündeme geldi.

Açık cezaevi izinlerinde son durum mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, genel af ve açık cezaevi izinleri konusunda sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Tunç'un açıklaması sonrası "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı?" sorularını gündeme geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkumlar ve mahkum yakınları tarafından merak edilen denetimli serbestlik, açık cezaevi izinleri konusuna sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama sonrası açık cezaevi izinleri ve denetimli serbestlik kapsamı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı?

TUNÇ’TAN AF AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklama ile, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; •31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.”

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.
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Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.”

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