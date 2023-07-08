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Gündem Adalet Bakanı Tunç: Açık cezaevi izinleri uzatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Açık cezaevi izinleri uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-08 02:14:00 -
Adalet Bakanı Tunç: Açık cezaevi izinleri uzatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre; 31.7.2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. 31.7.2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir” ifadelerini kullandı.

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