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Siyaset Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ'ın tarihi konuşması
Siyaset

Adalet Bakanı olarak atanan Bekir Bozdağ'ın tarihi konuşması

Bekir Bozdağ'ın yeniden Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı tarihi konuşma akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 07:01:00 - 2022-01-29 07:05:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, görevden affını isteyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine, daha önce de aynı görevde bulunan Bekir Bozdağ getirildi.

Bekir Bozdağ'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi sırasında TBMM bombalanırken kürsüden yaptığı konuşma, akıllarda yer etti.

İşte Bekir Bozdağ'ın yaptığı o konuşma:

"Sayın Başkan, burayı kapatıp aşağı inersek bu millet meydana gelmez, bu millet ‘Meclis bunlardan korktu’ der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir…

Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız.

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Yorumlar

Cüneyt beyaz

Hayret buda kandırılmış.meclis kürsüsünde fetullahın her faaliyeti açıktır devletin denetimindedir demişti
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