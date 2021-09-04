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Siyaset Adalet Bakanı, İP'e de, HDP'ye de böyle çaktı: Statüko beyaz torosları, faili meçhulleri sever!
Siyaset

Adalet Bakanı, İP'e de, HDP'ye de böyle çaktı: Statüko beyaz torosları, faili meçhulleri sever!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi'leri, faili meçhulleri 2023'lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 20:23:00 - 2021-09-04 20:37:16
Adalet Bakanı, İP'e de, HDP'ye de böyle çaktı: Statüko beyaz torosları, faili meçhulleri sever!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Aksaray'da düzenlenen 18'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu.

'Statükocularla mücadele edeceğiz'

Yeni Anayasa çalışmalarına değinen Bakan Gül, "Birileri statükodan memnun olur. Neden? Statüko onların ekmek kapısıdır. Ama statükoyla da mücadele edeceğiz. Reformlarımızı bu milletin lehine değiştireceğiz." dedi. Yeni Anayasa'nın önemine dikkat çeken Bakan Gül, "Statüko, beyaz Toros'ları sever. Statüko, faili meçhulleri sever. Ama biz statükoyu, beyaz Toros’ları, siyah Audi'leri, faili meçhulleri 2023'lere taşıyan, taşımak isteyen zihniyetle de mücadele edeceğiz. Yeni anayasayı milletimizle yapacağız." ifadelerini kullandı.

28 Şubat davasını da gündemine alan Bakan Gül, şöyşe konuştu: "Milletimize o karanlığı yaşatanlarda, millet iradesine vesayet ve darbe vuranlara da yine adaletle cevap verdik."

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