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Gündem Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek
Gündem

Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında vefat eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi, yarın Gaziantep'te toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 23:23:00 -
Adalet Bakanı Gül'ün annesi Saliha Gül'ün cenazesi yarın Gaziantep'te defnedilecek

Alınan bilgiye göre, uzun süredir Kovid-19 tedavisi gören ve yaklaşık üç aydır entübe durumda olan Saliha Gül'ün naaşı, yarın Gaziantep'te ikindi namazı sonrası Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedilecek.

 

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Yorumlar

Asi

Allah rahmet eylesin teyzeye mekanı cennet olsun
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