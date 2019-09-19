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Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına vefa

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden arkadaşı şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un kabrini ve ailesini ziyaret etti.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:09
Adalet Bakanı Gül'den şehit arkadaşına vefa

Bakan Gül, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında bölücü terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun adına Adalet Bakanlığı tarafından Uzun'un mezun olduğu Gazi Ortaokulunda yaptırılan bilişim sınıfının açılışı sonrası, Samsun Barosu ve Adliye ziyaretinin ardından Yukarı Avdan Mahallesi'ne geçti.

Bakan Gül burada, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden arkadaşı olan şehit Uzun'un kabrine ziyarette bulunarak, kabire gül bıraktı, dua etti.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın okuduğu duanın ardından Gül, şehidin ailesini İlyasköy Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Şehit Uzun'un annesi Ayşe, babası Hamit ve eşi Cihan Uzun ile görüşen Gül, ardından evden ayrıldı.

BAKAN GÜL TERÖRİSTİN YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

Önceki yıl ağustos ayında, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine bağlı Barış Mahallesi Bulut Pınarı kırsalında güvenlik güçleriyle ile PKK'lı grup arasında çatışma yaşanmış, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, biri yaralı 3 terörist yakalanmıştı.  

Yaralı yakalanan "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'u şehit eden terörist olduğu belirlenmiş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2012 yılında Ovacık Savcımız, Ankara Hukuk Fakültesinden arkadaşım, kardeşim Murat Uzun'u şehit eden terörist yakalanmıştır. Savcımızı şehit eden terörist şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Şehit kardeşimi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun savcım." ifadelerine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 16:09
  1. Tunceli
  2. Kahramanmaraş
  3. Ankara
  4. açılış
  5. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  6. Bilişim sınıfı
  7. Samsun
  8. Şehit Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun

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