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Adalet Bakanı Gül’den Netanyahu ve Batı’ya sert tepki

Gaziantep’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun diktatör olduğunu, Erdoğan’ın dünyanın en güçlü demokratı olduğunu söyledi.

15 Mart 2019 Cuma 17:18
Adalet Bakanı Gül’den Netanyahu ve Batı’ya sert tepki

Gaziantep’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesi vatandaşlara seslenen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun diktatör olduğunu, Erdoğan’ın dünyanın en güçlü demokratı olduğunu söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep mitingi öncesi bir konuşma yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a diktatör diyen İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yüklenerek, “Eğer diktatör arıyorsan aynaya bak” dedi. Yeni Zelanda’da camideki Müslümanlara yapılan saldırıyı da sert bir dille kınayan Gül, Batı’nın nefret söyleminin, İslamofobik söylemlerin bundan ders çıkartmasını isteyerek, nefret söylemini şiddetle kınadıklarını belirtti.



“Diktatör arıyorsan aynaya bak”


Bakan Gül, Netanyahu’nun diktatör olduğunu ifade ederek, “Netanyahu, Cumhurbaşkanımızdan rahatsız oluyor. Aynaya bakarak söylüyorsun diktatör sensin Netanyahu, diktatör sensin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu milleti yanına alarak tanka, uçaklara karşı durmuş, milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımadım diyen dünyanın en güçlü demokratıdır. Netanyahu diktatör görmek istiyorsa aynaya baksın. Avrupa da raporlar ortaya koyuyor, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunuyorlar. Bunların derdi Türkiye’nin istikrarını, huzurunu, birliğini ortadan kaldırmak. Ama 31 Mart’ta onlara bir kez daha göstereceğiz, Türkiye’nin kaderini Netanyahu değil bu millet belirleyecek” şeklinde konuştu.



“Müslümanlara saldırıyı şiddetle kınıyoruz”


Yeni Zelanda’da camideki Müslümanlara yönelik saldırı hakkında da konuşan Bakan Gül, “Yeni Zelanda’daki Müslümanlara camide yapılan terör eylemini şiddetle kınıyoruz. İslam karşıtlığının, Türk karşıtlığının bu dünyaya hiçbir faydası olmadığını bütün dünya görmelidir. Nefret söylemi bir insanlık suçudur. İslam bir barış dinidir. İslam, hangi yaşam tarzına, hangi inanca inanırsa inansın bütün özgürlüklerin teminatıdır. Nefret söylemini, bu şiddeti kınıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere insanlığın bundan ders alması gerekiyor. Türk ve İslam düşmanlığını körükleyenlerin bundan ders alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“Netanyahu, Pensilvanya ve Kandil tir tir titreyecek”


Bakan Gül vatandaşlara seslenerek, “31 Mart’ta Cumhur İttifakı’na verdiğiniz her oyun sesini Netanyahu, Kandil ve Pensilvanya duyacak tir tir titreyecekler” diye konuştu.


Mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanı sıra Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Cumhur İttifakı’nın kentteki tüm belediye başkan adayları da katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 17:18
  1. doğa

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