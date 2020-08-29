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Aktüel Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:58:54 -
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşüp şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Şehit Ümit Çıkın'ın cenaze törenine katılan Bakan Gül, Çıkın ailesinin merkez Şehinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Ahmet, annesi Safiye, ağabeyi İbrahim ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde, Vali Davut Gül ile diğer yetkililer de yer aldı.


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