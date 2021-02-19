Adalet Bakanı Gül'den Gara açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK tarafından bir mağarada şehit edilen 13 kişiyle ilgili olarak ''Bu menfur olay, bölücü, hain terör örgütü PKK'nın insanlık dışı ve kirli yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Herkesin amasız ve fakatsız, demokrasinin, milli iradenin, milletin değerlerinin, kardeşliğimizin, hukukun, anayasanın ve kanunların yanında yer alması, terörle mücadeleye taraf olması şarttır" dedi.