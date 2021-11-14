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Gündem Adalet Bakanı Gül’den Başak’ın ailesine taziye ziyareti
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Adalet Bakanı Gül’den Başak’ın ailesine taziye ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir’de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz’in Ankara’da yaşayan ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiler.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 15:00:00 -
Adalet Bakanı Gül’den Başak’ın ailesine taziye ziyareti

Cengiz’in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz’in babası Avni Cengiz’e, “Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah” dedi. Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, “Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah” diye konuştu.

Hak ettiği cezayı alacaktır

Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, olayın takipçisi olacakların belirterek, şunları kaydetti: “Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak’a Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır.”

Akli denge bahane

MHP lideri Devlet Bahçeli de yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti: “Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, içinde yetiştikleri camiamızın ve aziz milletimizin de acısıdır. Katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını hassaten ve ısraren bekliyor, bunun takipçisi olacağımın altını çiziyorum. Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini de ümit ediyorum.”

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