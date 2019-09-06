0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeleri içeriyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor" dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:41
Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeleri içeriyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı muhabirleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında bir süre sohbet etti. Çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, infaz düzenlemesinin yeni yasama döneminde Meclisin ilk maddelerinden olmasını beklediklerini söyleyerek, "Alternatifli çalışmalarımızı yaptık. İnfaz sürelerinin tek tek masaya yatırılması, şartlı tahliye gibi ancak son kararı parlamento verecektir" ifadelerini kullandı.


Yargı Reformu Stratej Belgesi’ne ait ilk yargı paketine değinen Bakan Gül, "Yargı reformunda birinci paketimiz düşünce ve ifade özgürlüğünü daha da güvenceye alıcı, tutuklamadaki keyfiliği kaldıran düzenlemeler içeriyor. Ayrıca Meclise gelecek ilk pakette soruşturma aşamasında tutukluluk için üst sınır konusu olacak, terör suçlarının süresi diğerlerinden daha uzun olacak" dedi.


Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşısının iadesi konusunda ABD tarafından somut bir adım atılmadığını, Türkiye’nin tüm belgeleri ilettiğini de bildirdi.


Kadına şiddet konusunda ise Bakan Gül, "Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun, anayasayı bile değiştiririz" ifadelerini kullandı.


Nafaka konusunda temel olarak kadının mağdur olmaması gerektiğini kaydeden Bakan Gül, "Bizim görüşümüz kadını mağdur etmeden bir süre verilmesi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam edildi
    1. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    2. Piyasalarda gün ortası
    3. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    4. "Belediye işi şov işi değildir"
    5. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    6. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    7. İkinci el kitap satarak, sokak..
    8. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    9. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    10. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    11. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    12. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    13. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    14. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    15. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    16. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    17. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    18. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    19. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    20. Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. Hanci,..
    21. Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
    22. Rus savaş uçakları havada çarpıştı
    23. Ambarlı limanında silah ticareti..
    24. İstanbul Havalimanı'na "Hızlı Metro"..
    25. (Özel) Bursa’da okullar açılıyor,..
    26. Mazıdağı’na bağlı 6 mahallede elektrik..
    27. Fuat Oktay'dan kritik açıklama: Bu ne..
    28. Eşi ve kızını öldüren şahsa 2 kez..
    29. 5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist..
    30. Okul servis şoförlerinden ailelere..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim