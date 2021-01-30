  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz
Siyaset

Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Bakan Gül, "Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:30:00 -
Adalet Bakanı Gül: Hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe'ye yapılan saygısızlığa hukukun göz yumamayacağını belirtti.

Bakan Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!
Gündem

Habertürk'ün FETÖ bağlantılarını açıklayan Hilal Kaplan canlı yayından alındı!

Habertürk, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz hakkında terör örgütü FETÖ-PKK ilişkilerini açıklayan Hilal Kaplan, Habertürk tarafından sözü kesi..
Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı
Gündem

Rasim Arı, AK Parti'den ve başkanlıktan istifa edeceğini açıkladı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada AK Parti'den ve belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı...
FETÖ’cü hainlerin eline geçmiş! Pes dedirten gelişme
Gündem

FETÖ’cü hainlerin eline geçmiş! Pes dedirten gelişme

Anayasa Mahkemesinin kararıyla 2,5 yıl kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz yıl açılan internet ansiklopedisi Wikipedia, terör örgütü FETÖ'ye ö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay