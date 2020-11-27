Adalet Bakanı Gül: Gemimize baskının peşini bırakmayız
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Libya’ya seyreden ticari gemimize yapılan müdahale yetkisizdir ve hukuksuzdur. Uluslararası hukuka dayalı tüm haklarımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kullanacağız” dedi.
Bakan Gül, şunları dile getirdi: “Gemilerimiz, Akdeniz’de bu inancın, bu duruşun, bu hukukun bu adalet anlayışının bayrağını dalgalandırmaktadır. Bu cebri girişimler, hukuk tanımaz eylemler, ülkemizi uluslararası hukukun yanında olan kararlı tavrından asla vazgeçiremeyecektir. Türkiye, Libya’da BM tarafından tanınan milli mutabakat hükümetiyle yapıcı ilişkilerini devam ettirecektir. Bölgede huzur ve güvenin tesis edilmesi uluslararası hukukun, iş birliği ve anlaşma zemininin güçlendirilmesine bağlıdır.”