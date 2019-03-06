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Adalet Bakanı Gül: “Evinizin önüne çukur kazanlara oy vermeyin”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman’da yaptığı konuşmada, “Bu şehirde, bu ülkede sizden aldıkları oyun daha mürekkebi kurumadan sırtını dönen partilere, siyasetçilere oy vermeyin.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:27
Adalet Bakanı Gül: “Evinizin önüne çukur kazanlara oy vermeyin”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Batman’da yaptığı konuşmada, “Bu şehirde, bu ülkede sizden aldıkları oyun daha mürekkebi kurumadan sırtını dönen partilere, siyasetçilere oy vermeyin. Evinizin önüne çukur kazanlara oy vermeyin, huzurunuzu bozanlara oy vermeyin” dedi.


Batman’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, vatandaşları Kürtçe selamladı. Konuşma yapan Bakan Gül, AK Parti’nin kardeşliğin teminatı olduğunu söyledi. Bakan Gül, “Türkiye’de 31 Mart seçimlerine doğru gidiyoruz. Bizler AK Parti olarak Batmanlı hemşerilerimizden çok güçlü bir destek istiyoruz. Bu güçlü desteği memleketimizi daha fazla büyütmek için istiyoruz. Bizim AK Parti’nin tek bir dili vardır, sevgi dilidir. Tek bir arzusu vardır, kardeşliğin, birliğin, huzurun daim olması kalıcı olmasıdır. Bizler Yunus Emre diliyle, Ahmed-i Hani diliyle, Selahaddin Eyyubi ile Alpaslan ile bin yıl et ile tırnak gibi bir arada olmuş bir milletiz. Bizi hiç kimse ayıramaz. Hiç kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamaz. AK Parti bu kardeşliğin teminatıdır, teminatı olacaktır. Türkiye’de AK Parti öncesi millete tepeden bakma bir siyaset vardı. Devlet ile milletin kavga ettiği bir anlayış vardı. Milleti maktul vatandaş, maktul olmayan vatandaş diye ayırıma tabi tutan bir zihniyet vardı. Bu ülkede inançlarından dolayı, kimliğinden dolayı hep horlanan bir kesim oldu. Batman Kürt oldu diye horlandı, Batman dindar diye ayrıca horlandı. Bir sağdan dayak yedi, bir soldan yedi. AK Parti geldi bu politikaları ayağının altına aldı. Hepimiz kardeşiz ve bu haklar teminatımızdır. Bu haklar benim Batmanlı kardeşlerimin anasının sütü gibi helaldir, hakkıdır. Biz bu hakları verdik. Ret politikalarını sona erdirdik, inkar politikalarını, asimilasyon politikalarını sona erdirdik. Bunları yaparken lütuf olarak değil, bu esasen Batmanlı kardeşlerimin, yıllardır beklediği bir hakkıydı.Peki, o kadar hükümet geldi geçti, iktidar geldi geçti, işte onlarda millete tepeden bakan bir anlayış vardı. Milletin kültürü ile kavgalıydı, milletin başörtüsü ile kavgalıydı, milletin diliyle kavgalıydı, milletin inancıyla kavgalıydı. AK Parti geldi milletle devleti birleştirdi, bütünleştirdi. İşte bu birliktelik işte bu beraberlik, Türkiye’de çok önemli hizmetlere kapı açtı” diye konuştu.



“AK Parti’den önce baskı vardı, asimilasyon vardı, ret politikaları vardı”


AK Parti’ye oy vermeyip başka partiye oy vermeyi düşünen vatandaşların, diğer partilerin neyi vaat ettiğine dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Bakan Gül, “Diğer partiler neyi vaat ediyor? AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin bundan başka bir şey demiyorlar. 2002 öncesi AK Parti yoktu, 2000’de AK Parti yoktu, 90’larda AK Parti yoktu, faili meçhuller vardı. İnsanıma tepeden bakan bir devlet anlayışı vardı. Baskı vardı, asimilasyon vardı, ret politikaları vardı. Cebimizde paramızı bankada hortumlatan bir anlayış vardı. İşçi, emekli, maaş alamayacaktı. Dışarıdan kredi isteyip borç para alan Başkanlar oldu.AK Parti geldi özgürlükleri genişletti, AK Parti geldi evimizdeki ekmeği büyüttü. Yeter mi daha fazla özgürlükleri genişleteceğiz. Daha fazla hakları vereceğiz. Çünkü bunlar milletimize bir lütuf değil, hak ettiği ferdi bir temel hakkıdır” şeklinde konuştu.



“Türkiye kaybederse hepimiz kaybederiz”


1 Nisan’da istikrarsızlık olması durumunda, esnafın, işçinin işini kaybetmesinin partili meselesine bakmayacağını aktaran Bakan Gül, şöyle devam etti:


“Batman kaybederse hepimiz kaybederiz, Türkiye kaybederse hepimiz kaybederiz. 82 milyonuz, hangi etnik aidiyet olursa olsun, hangi mezhep olursa olsun, zengini de fakiri de istikrar da bize yarar, huzur da bize yarar, kardeşlik de bize yarar. Ama huzursuzluk, istikrarsızlık esnafı vurur. Esnaf dediğim benim kardeşim orada benim oğlum çalışıyor. Fabrikayı vurur, ülkemizi, şehrimizi vurur. Türkiye’de istikrarın adresi, teminatı AK Parti’dir. AK Parti ile Türkiye’nin kaderi örtüşmüş durumdadır.”



“Batmanlı çocuklarımız dağ yoluna değil okul yoluna gitsinler”


Vatandaşlardan aldıkları oyun daha mürekkebi kurumadan onlara sırtını dönen partilere, siyasetçilere oy verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Evinizin önüne çukur kazanlara oy vermeyin, huzurunuzu bozanlara oy vermeyin, evinizin kapısını çalmadan mahrem alanlarınıza, karınıza, kızınıza evinize izin almadan girip terörü hortlatmaya çalışanlara, huzuru bozmaya çalışanlara izin vermeyin. Biz terörle sonuna kadar mücadelemizi yapacağız. Terörle mücadele yaparken, vatandaşıma asla zarar vermeyeceğiz. Kim bu ülkenin huzurunu bozmak istiyorsa onlarla mücadelemizi yapacağız. Biz istiyoruz ki Batmanlı çocuklarımız dağ yoluna değil okul yoluna gitsinler, ellerine kitap alsınlar ve okula gitsinler istiyoruz. Biz o yavrularımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize güzel bir gelecek vermek için siyaset yapıyoruz. Başkaları okulu değil, dağı adres gösteriyor. Çocuklarımızı uyuşturucu bataklığından, kötü alışkanlıklardan ve silaha değil okula ulaşmasını sağlamak için 31 martta AK Parti’ye en güçlü desteği vermeye hazır mıyız?”

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:27
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