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Adalet Bakanı Gül Çin'de! "Verimli bir toplantı oldu"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin'e gitti, mevkidaşı Fu Cınghua ile görüştü. Toplantı sonrası açıklama yapan Gül, "Her iki ülkenin adli konularıyla ilgili iş birliği meselelerini ve bu konudaki sorunlarımızı çözme, iş birliğimizi artırmaya yönelik çok açık bir şekilde konuştuk. Başarılı, verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı." diye konuştu.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:48
Adalet Bakanı Gül Çin'de! "Verimli bir toplantı oldu"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çin Adalet Bakanı Fu Cınghua ile görüştü.

Bakan Gül, Çin temasları kapsamında başkent Pekin'deki Asya Otel'de Çinli mevkidaşı Fu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Gül ve Fu, iki ülke adalet bakanlıkları arasında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

"Verimli bir toplantı gerçekleştirdik"

Görüşme sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Gül, "Sayın Adalet Bakanı ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sorunlarımızı konuştuk. Her iki ülkenin adli konularıyla ilgili iş birliği meselelerini ve bu konudaki sorunlarımızı çözme, iş birliğimizi artırmaya yönelik çok açık bir şekilde konuştuk. Başarılı, verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Çin arasında iki ülke liderlerinin temasları kapsamında diyalog ve iş birliğinin artığını bildiren Bakan Gül, bu diyalog ve iş birliğinin, ekonomik, ticari ve siyasi alanların yanı sıra adli alanda da artmasına imkan sunduğunu belirtti.

Çin Adalet Bakanı Fu’yu gelecek yıl düzenlenmesi planlanan İstanbul Uluslararası Hukuk Kurultayı’na davet ettiklerini aktararak, bu kurultay ile iki ülkenin yetkililerinin her yıl bir araya gelerek hukuk alanındaki iş birliğini, hukuki sorunları masaya yatıracaklarına işaret eden Adalet Bakanı Gül şöyle devam etti:

"Daha da artıracağız"

"İki ülke arasında akademi, yargı mensupları, iş adamları ve yatırımcılar başta olmak üzere Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni ilgilendiren tüm konularla ilgili masada adli iş birliğine ilişkin konularımız var. Bunları da çok daha zenginleştirerek karşılıklı diyalog, iş birliği ve tecrübe paylaşımıyla daha da artıracağız."

Bakan Gül, Türkiye ve Çin arasında adli iş birliği alanında süreçleri devam eden eğitim ve hukuki tecrübe paylaşımına yönelik sözleşmeler ve mutabakat zabıtları bulunduğunu dile getirerek, Pekin'deki Kamu Güvenliği Üniversitesinde Çince dil eğitimi alan 8 hakim ve savcının hem Çin hem de Türkiye'nin hukuku tanımasının çok önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Gül, Çin temasları kapsamında Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang ve Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Cang Cün ile de görüşecek.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:48
  1. İstanbul
  2. Abdülhamit Gül
  3. Çin
  4. Fu Cınghua

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah1 sa önce
    Doğu Türkistan'daki Nazi zulmünü de ele aldınız mı sayın bakan? Orada Müslümanlara reva görülen muameleleri gündeme getirdiniz mi? Yoksa görmezden mi geldiniz. Milyonlarca insan çalışma kamplarına gönderilmiş. Bunların çocukları aç, perişan ve çaresiz. Bizim kahrolmamız için bu acı yeter de artar bile.
Bugünkü Akit

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