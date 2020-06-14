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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı:

"Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:14:22 -
Adalet Bakanı Gül, Başak Demirtaş'a yönelik paylaşımı kınadı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

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