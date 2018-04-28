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Adalet Bakanı Gül, Abdullah Gül'ü eleştirdi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." değerlendirmesini yaptı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:43
Adalet Bakanı Gül, Abdullah Gül'ü eleştirdi!

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarıyla ilgili paylaşımda bulundu. 

Abdulhamit Gül, "Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, 'Kardeşim Gül' hitabına, 'Kardeşim Erdoğan' mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi." ifadelerini kulla

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 14:43
  1. Abdülhamit Gül
  2. Abdullah Gül Üniversitesi

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  • ErdoğanErdoğan18 dk önce
    Gül bitmiştir onun kardeşliği kalmamıştır şeytanın atına binmiş hızla Kardeşi Erdoğandan uzaklaşmakta uçuruma doğru dört nala koşmaya devam etmektedir en kısa zamanda tekrar denicek boyunun ölçüsünü alacaktır artık bunu hak etmiştir layıkını Abdullatif Şener gibi ayağa düşerek ödücektir
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