Adalet Bakanı Bozdağ toplumda sinir uçlarına dokunan olaylarla ilgili talimat verdi!

İkinci kez Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Bekir Bozdağ, bakanlık bürokratlarıyla yaptığı görüşmelerde ilk talimatını da verdi. Bozdağ'ın öncelik verdiği konu, Türkiye gündeminin ön sıralarından düşmeyen kadın cinayetleri ve bunun sonrasında şüphelilere dönük işlemler oldu.

Bozdağ, bu konularda infiale neden olan kararların ortadan kalkması için yasa ya da genelge ne gerekirse yapılacağını belirtip bu konularda taviz vermeyeceğini de göstermiş oldu.

Bozdağ, yaptığı ilk toplantılarda yargının sorunlarını masaya yatırırken "Özellikle kadına şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere neden olan olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli" dedi.

Adalet mahkemede gerçekleşsin

Bozdağ, birçok olayda şüphelilerin önce serbest bırakılıp daha sonra sosyal medya ve kamuoyu baskısı ile tutuklandığını hatırlatarak, "Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklaması yanlış. Adalet mahkemelerde tecelli etsin Twitter'da değil" diye konuştu.

Rahatsız edici karar olmamalı

Mahkemelerin bu kadar önemli ve hassas konularda dikkatli olması, vicdanları rahatsız eden kararlar vermemesi gerektiğinin altını çizen Bozdağ, "Yasal eksiklik varsa düzenleme yapalım" talimatı verdi.

Bozdağ'ın talimatı ile birlikte gerekli çalışmalar başladı. Kısa süre içinde bu konuda kamuoyunu rahatlatan adımların atılması bekleniyor.