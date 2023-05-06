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Siyaset Adalet Bakanı Bozdağ kan davalı iki aileyi barıştırdı
Siyaset

Adalet Bakanı Bozdağ kan davalı iki aileyi barıştırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 17:07:00 -
Adalet Bakanı Bozdağ kan davalı iki aileyi barıştırdı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da aralarında kan davası bulunan iki aileyi bir araya getirerek barıştırdı.

Yaklaşık 9 ay önce Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D. uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı. Bakan Bozdağ, 10 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla başlayan "kan davası"nın son bulması için Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi.

Bakan Bozdağ'ın yanında, yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.

Barış programına 5 bin vatandaşın dışında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Vali Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül katıldı

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