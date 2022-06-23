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Gündem Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Gündem

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' kararıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 14:26:00 -
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!

Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hislerle öldürülen Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.

Bozdağ, "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

fetösavar

valla bu konu ters köşe yapacak gibi.. biraz daha kurcalarsanız, kadının bütün yaptıkları ortaya çıkacak...

Şevki

Ev kirasını sınırlamadan önce niye kamuoyu araştırması yapmadın ama bunun sonucunu sandıkta göreceksin
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