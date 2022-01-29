Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk açıklama

Resmi Gazete'de bu gece yayımlanan kararın ardından Adalet Bakanlığı'ndan affını isteyen Abdülhamit Gül'ün yerine eski Bakan Bekir Bozdağ atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'i görevden aldı, yerine ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Erhan Çetinkaya atandı.

Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı görevine getirilen Bekir Bozdağ da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı görevini şahsıma emanet eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdir/tensipleri için şükranlarımı sunuyorum. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül kardeşime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Adalet Bakanı Gül'ün görevini Bekir Bozdağ'a teslim edeceği törenin ayrıntıları, önümüzdeki saatlerde belli olacak. Bakanlıktaki devir teslim töreninin ardından Bekir Bozdağ'ın görevine başlaması bekleniyor.