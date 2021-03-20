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Gündem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 17:48:00 -
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin fesat İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından "Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla aileyi ve toplumsal dokumuzu koruyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.

Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz."

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Yorumlar

enes

Zina yasaklansın, ömür boyu nafaka kaldırılsın, haksız yere cana kıyan idam edilsin ne kadın cinayeti kalır ne başka bir sorun.
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Kul

Sn. Bakanım NAFAKA konusunu ne zaman ele alacaksınız. Mücadele, çok yönlü olmalı ki netice versin.
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