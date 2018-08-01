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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:46
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk açıklama!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’nin skandal yaptırım kararının ardından Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Gül, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:46
  1. Gaziantep
  2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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