0553 313 94 23

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan’da Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi, Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını yaptı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:16
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sincan’da Seçim İrtibat Bürosu açılışına katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Merkez Demokrasi Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi, Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun ile birlikte AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu’nun açılışını yaptı.


Vatandaşlara hitap eden Bakan Gül, "Bu millet için, bu ülke için Sincan her zaman hakkın, hukukun ve Türkiye’nin yanında olmuştur. Sincan’da birileri tank yürütürken, ’halkın gücü üstünde hiçbir güç tanımam’ diyerek, tanka selam durmayan Sincanlılar Allah sizden razı olsun. Bu ülkede milletin iradesinden başka hiçbir iradeye siz selam durmadınız. Davanız, her zaman milletin davası oldu. Sincan Ankara’nın en güzel ve en bereketli yerlerinden birisi. O yüzden biz Sincan’a hizmete devam edeceğiz. Sincan’a yaptıklarımız yetmez, Sincan daha fazlasını hak ediyor. Daha fazla çalışacağız, daha fazla hizmet getireceğiz" diye konuştu.


Bakan Gül, Sincan’da Murat Ercan, Büyükşehirde Mehmet Özhaseki için destek istedi,” Sincan’da genç, çalışkan bir Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan kardeşimize ve Büyükşehirde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Özhaseki’ye 31 Mart’ta güçlü bir destek vermeye hazır mıyız? İnşallah Sincan’ı sokak sokak mahalle mahalle daha da güzelleştireceğiz. Biz de her türlü desteği Sincan’a vermeye hazırız” dedi.



“MHP ile kurduğumuz ittifak sadece 31 mart’a kadar değil”


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhur İttifakı’nın ülkede huzurun artmasını istediğini belirterek, "MHP ile kurduğumuz ittifak sadece 31 Mart’a kadar değil, sonrasında da bu millet için çalışan herkesin bir olacağı, beraber olacağı ittifakın adıdır. Çünkü biz birlik, beraberlik ve kardeşlik için siyaset yapmaya devam ediyoruz. Cumhur İttifakı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatıdır. Karşımızda tek projeleri ’AK Parti gitsin’ diyen bir ittifak var. Bizim derdimiz ’Ankara kalkınsın, Sincan kalkınsın’ diyedir. Bu yüzden oylarınıza talibiz" dedi.


Sincan Belediye Başkanı ve Adayı Murat Ercan da “Sincan; soğuk sıcak demeden, dert tasa demeden hep bizim yanımızda oldu. Allah sizden razı olsun” sözleriyle halkı selamladı. Başkan Ercan Sincan bir kez daha üstüne düşeni yapacak ve sandıkları patlatacak” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.



Adalet Bakanı Gül Sincan’da esnafla da bir araya geldi


Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Sincan İlçe teşkilatı temsilcileriyle esnafı gezen Bakan Gül, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnafla çay içen Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan gül, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan için destek sözü aldı.


Daha sonra beraberindekilerle Sincan Ziraat Odasını da ziyaret eden Gül, ardından Milliyetçi Hareket Partisi Sincan İlçe Teşkilat Başkanlığına geçerek Teşkilat Başkanı Ahmet Çevik ile görüştü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ekonomik dalgalanmaya rağmen rüzgardaki büyüme sevindirici"
    1. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    2. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    3. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    4. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    5. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    6. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    7. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    8. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    9. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    10. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    11. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    12. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    13. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    14. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    15. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    16. Mersin, turunçgilde ürün kayıplarını..
    17. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    18. Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    20. Abonelik işlemleri vatandaşın ayağına..
    21. Yabancılara yapılan konut satışlarında..
    22. İstanbul'un 2 yeni metro hattı onaylandı
    23. Bisikletli Japon turist Osmaniye’de..
    24. Uyuşturucuyu kalasların içine saklayan..
    25. Günaydın: “Hepimizin tek hedefi zafer”
    26. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu : 5..
    27. I.Yaşlılık şurası 20 Şubat’ta
    28. Analig Voleybol Çeyrek Final Heyecanı..
    29. Fahrettin Dede’den Altaylı’ya cevap:..
    30. Başkan Pekyatırmacı mahalle..
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?