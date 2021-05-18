Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, özür dilemeye davet etti!
Meral Akşener'in küstah benzetmesi siyasetçiler tarafından sert tepkiyle karşılanırken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Akşener’i millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet etti.
Yeni Akit Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkaran Akşener’e tepki gösterdi.
Abdulhamit Gül, “Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum. Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır” dedi.