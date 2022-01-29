Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti! İşte yerine atanan isim

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, görevinden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül yerine Adalet Bakanı olarak Bekir Bozdağ atandı.

Gül'den açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum." dedi.

Bekir Bozdağ kimdir?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965 yılında Yozgat'ta doğmuş, Kürt asıllı Türk ilahiyatçı, avukat, siyasetçi, eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısıdır.

2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevini sürdürmüştür.

2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa'nın 114. maddesi gereğince 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.